مياه القليوبية: التسليم الجزئى لمشروع الصرف لشبين القناطر نهاية أكتوبر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أن هناك عدد من المشروعات الخاصة بمياه الشرب التى يتم الإسراع في الإنتهاء منها ودخولها الخدمة لمواجهة مشاكل الأعطال المتكررة بالخطوط الرئيسية نتيجة الضغوط الكبيرة التى طرأت عليها بسبب الزيادة السكانية الكبيرة.

وأضاف "مجاهد" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جار الانتهاء من تنفيذ محطة مياه سرياقوس الشرقية بالخانكة بطاقة 145 ألف م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ "مدنى 90% - ميكانيكا 75%".

وتابع رئيس مياه القليوبية، أنه جار التسليم الجزئى لمشروع الصرف الصحي لقرى شبين القناطر محطة معالجة القلزم، بطاقة 20 ألف م3/يوم، نهاية الشهر المقبل، بتكلفة 200 مليون جنيه، لخدمة 75 ألف نسمة بـ8 قرى، منها 6 قرى جارٍ التنفيذ بها (طحوريا – كفر طحوريا – القلزم – الأحراز – الحسانية - بمركز شبين القناطر – وقرية عرب الغديري بمركز طوخ)، وقريتان محرومتان من الخدمة (كفر الشيخة سالمة وكفر الصهيبى بمركز شبين)، سيتم ربط تصرفاتهما على محطة المعالجة.

وأشار "مجاهد"، إلى أنه جارٍ التسليم الابتدائى لمحطات رفع (القلزم – الأحراز – طحوريا وكفر طحوريا)، وجارٍ تنفيذ محطة رفع الحسانية، والغديرى، وطحانوب الرئيسية والفرعية.