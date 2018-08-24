مكتبة مصر العامة بدمياط تستضيف مؤتمر "القيادة والريادة" 26 -27 أغسطس الجارى

دمياط معتز الشربينى

أعلنت مكتبة مصر العامة فرع دمياط عن استضافتها للمؤتمر الطلابى "القيادة والريادة" فى الفترة من 26 حتى 27 من شهر أغسطس الجارى، حيث يتناول المؤتمر المفهوم الخاص بالقيادة والريادة، والعلاقة بين القيادة التنفيذية والطلابية، وطبيعة ودور كل منهم، وكذلك العمل على تنمية بعض المهارات الأساسية، وذلك في إطار الدور الذى تقدمه المكتبة فى رعاية ودعم أبناء دمياط، لاسيما الشباب الذين هم بناة المستقبل وعماده.