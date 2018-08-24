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مكتبة مصر العامة بدمياط تستضيف مؤتمر "القيادة والريادة" 26 -27 أغسطس الجارى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 10:45 م
مكتبة مصر العامة بدمياط تستضيف مؤتمر "القيادة والريادة" 26 -27 أغسطس الجارى مكتبة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت مكتبة مصر العامة فرع دمياط عن استضافتها للمؤتمر الطلابى "القيادة والريادة" فى الفترة من 26 حتى 27 من شهر أغسطس الجارى، حيث يتناول المؤتمر المفهوم الخاص بالقيادة والريادة، والعلاقة بين القيادة التنفيذية والطلابية، وطبيعة ودور كل منهم، وكذلك العمل على تنمية بعض المهارات الأساسية، وذلك في إطار الدور الذى تقدمه المكتبة فى رعاية ودعم أبناء دمياط، لاسيما الشباب الذين هم بناة المستقبل وعماده.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط. جدير بالذكر أن الهيئة القومية لتنشيط السياحة نظمت مؤخراً بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة مهرجان "صيفنا أحلى"، لتنشيط السياحة على شاطىء رأس البر. وقدم عدد من الطلاب ورواد مكتبة مصر العامة عدة رسومات، تعبر عن البيئة على الشاطئ، باستخدام الرمال والألوان.

 


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