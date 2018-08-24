مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بأوسيم، وأشارت التحريات الأولية الخاصة برجال المباحث إلى انتحارها بسبب خلافات زوجية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بمنطقة بشتيل بأوسيم، مما أسفر عن مصرعها.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن ربة منزل سقطت من الطابق الرابع، ما أسفر عن مصرعها فى الحال، ودلت التحريات الأولية أن خلافات أسرية أدت إلى انتحارها، وحرر محضر بالواقعة، وجارى مناقشة زوجها لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة التحقيق.