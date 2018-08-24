مرشح لرئاسة ليبيا : قطر وتركيا وإيران يهددون أمن بلادنا

كتب أحمد جمعة

قال المرشح لرئاسة ليبيا، عارف علي النايض، أن قطر وتركيا وإيران يهددون الأمن الوطني الليبي، موضحاً أنه يشكلون خطراُ على المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أنه فى صراع مع تنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا والتنظيمات الأخرى المسلحة.

وأكد النايض خلال مقابلة مع صحيفة "لوموند أفريك" الفرنسية، أن ولائه الأول والأخير لليبيا وليس لأى جهة أخرى، مشيراً إلى أنه "معركته الحقيقية في بناء دولة مدنية تحترم الاصول الإسلامية".

وأوضحت الصحيفة بأن النايض لم يخفِ عدائه لتنظيم الإخوان المصنف بالإرهابي، كما برر تأييده لرجل برقة القوي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ولمحور (السعودية والإمارات ومصر).

وتابع: "أكافح من أجل بناء دولة ليبرالية، تحترم حقوق الرجل، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، مع احترام الاصول الإسلامية والقيم الروحية.

وحول علاقته بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قال النايض:" أنا من مؤيدي الجيش الوطني الليبي كمؤسسة، ولكن لا أؤيد فرد معين، ومع ذلك أكن احتراما عميقا للمشير حفتر لقيادته حرباً على الإرهاب".

وفيما يتعلق بالمزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان، أشار النايض، في ليبيا، ترتكب هذه الانتهاكات ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في جميع الأماكن ومن قبل جميع الأطراف، وذلك الأمر غير مقبول اطلاقا، في الشرق أو الغرب أو الجنوب، لا أحد سيكون معفياً من المقاضاة على انتهاكات حقوق الإنسان.