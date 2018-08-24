video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مذيع CNN يدعو مستشارة ترامب لترديد الأكاذيب على فوكس.. ودونالد يشتبك مجددا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:04 م
مذيع CNN يدعو مستشارة ترامب لترديد الأكاذيب على فوكس.. ودونالد يشتبك مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هبة مكي
إضافة تعليق

تصدر هاشتاج "كيليان كنواي" مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تويتر في الساعات الماضية بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجرتها مساء أمس مع مذيع الـCNN  "كريس كومو"، والتي تبادلا فيها الاتهامات حول مدي مصداقية الرئيس ترامب.

واشتبك "كومو" مع مستشارة الرئيس، حول ما إذا كان الرئيس ترامب قد كذب عندما قال إنه لا علم له بالمبالغ المالية المدفوعة لإسكات النساء اللواتي يدعين أنهن كان لهن علاقات مع ترامب، وذلك أثناء حملته الانتخابية لتتفادى المستشارة الرد مباشرة على الاتهام، وتطالب كومو بإظهار الاحترام للرئيس الأمريكي، ليعود كومو بمهاجمتها، مشددا على أنه لن يسمح لها بنشر المزيد من الأكاذيب على الهواء، وأنها إذا ارادت فعل ذلك فعليها الذهاب لقناة فوكس وليس الـCNN.

ومن المرجح أن هذه المقابلة كانت سببا في هجوم الرئيس الأمريكى على شبكة CNN التليفزيونية، متهماً الشبكة أنها تبث أخبارا مزيفة.

وقال ترامب، إن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى العملاقة تخرس الملايين من الناس، ولا يجب عليها القيام بذلك، حتى لو كان يعني أننا يجب علينا الاستمرار في سماع أخبار مزيفة مثل أخبار الـCNN .

وأضاف ترامب، أن تصنيف الشبكة عانى بشكل خطير مؤخرا، فالناس يجب أن يكتشفوا ما هو حقيقي وما هو مزيف دون مراقبة.

تغريدة ترامب

تغريدة ترامب

وهذه ليست المرة الأولي التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي شبكة CNN ، فسبق أن اتهم الشبكة بأنها تنشر أخباراً كاذبة وتمثل الشعب الأمريكي بشكل سئ في الخارج، وقال إن قناة "فوكس نيوز تعتبر مصدراً هاماً للأخبار في الولايات المتحدة، وهي أكثر أهمية من CNN بالنسبة للأمريكيين، وكذبها أيضاً في الأخبار الخاصة بتسريب المعلومات إلى روسيا، وتدخلها في الانتخابات الأمريكية.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رؤساء شركات أمريكية يحذرون من الضرر المتلاحق لسياسات ترامب

ترامب يهاجم وزير العدل الأمريكى ويؤكد "ضعيف فى قيادته للوزارة"

ترامب يهاجم مواقع التواصل الاجتماعى ويؤكد "تفرض رقابة وتخرس الملايين"

أمريكا

ترامب

دونالد ترامب

تويتر

هاشتاج

الرئيس الأمريكي




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة