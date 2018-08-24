مذيع CNN يدعو مستشارة ترامب لترديد الأكاذيب على فوكس.. ودونالد يشتبك مجددا

هبة مكي

تصدر هاشتاج "كيليان كنواي" مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تويتر في الساعات الماضية بعد المقابلة المثيرة للجدل التي أجرتها مساء أمس مع مذيع الـCNN "كريس كومو"، والتي تبادلا فيها الاتهامات حول مدي مصداقية الرئيس ترامب.

واشتبك "كومو" مع مستشارة الرئيس، حول ما إذا كان الرئيس ترامب قد كذب عندما قال إنه لا علم له بالمبالغ المالية المدفوعة لإسكات النساء اللواتي يدعين أنهن كان لهن علاقات مع ترامب، وذلك أثناء حملته الانتخابية لتتفادى المستشارة الرد مباشرة على الاتهام، وتطالب كومو بإظهار الاحترام للرئيس الأمريكي، ليعود كومو بمهاجمتها، مشددا على أنه لن يسمح لها بنشر المزيد من الأكاذيب على الهواء، وأنها إذا ارادت فعل ذلك فعليها الذهاب لقناة فوكس وليس الـCNN.

ومن المرجح أن هذه المقابلة كانت سببا في هجوم الرئيس الأمريكى على شبكة CNN التليفزيونية، متهماً الشبكة أنها تبث أخبارا مزيفة.

وقال ترامب، إن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى العملاقة تخرس الملايين من الناس، ولا يجب عليها القيام بذلك، حتى لو كان يعني أننا يجب علينا الاستمرار في سماع أخبار مزيفة مثل أخبار الـCNN .

وأضاف ترامب، أن تصنيف الشبكة عانى بشكل خطير مؤخرا، فالناس يجب أن يكتشفوا ما هو حقيقي وما هو مزيف دون مراقبة.

تغريدة ترامب

وهذه ليست المرة الأولي التي يهاجم فيها الرئيس الأمريكي شبكة CNN ، فسبق أن اتهم الشبكة بأنها تنشر أخباراً كاذبة وتمثل الشعب الأمريكي بشكل سئ في الخارج، وقال إن قناة "فوكس نيوز تعتبر مصدراً هاماً للأخبار في الولايات المتحدة، وهي أكثر أهمية من CNN بالنسبة للأمريكيين، وكذبها أيضاً في الأخبار الخاصة بتسريب المعلومات إلى روسيا، وتدخلها في الانتخابات الأمريكية.