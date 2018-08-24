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الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:43 ص
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مد فتح أبواب حديقة الحيوان بالجيزة غدا من 7.30 صباحا حتى 6.30 مساء

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:28 ص
مد فتح أبواب حديقة الحيوان بالجيزة غدا من 7.30 صباحا حتى 6.30 مساء الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة حيوان الجيزة
كتبت منة الله حمدى
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قال الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إنه بناء على قرار الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، تقرر مد فتح أبواب الحديقة للزائرين يوم السبت من الساعة 7:30 صباحا حتى 6:30 مساء، وذلك بكامل استعدادها كيوم من أيّام العيد.

وفيما يخص ارتفاع سعر التذكرة لـ25 جنيها، أوضح "رحيم" أنه مجرد مقترح ولم ينفذ بعد، على أن يكون يوم الثلاثاء إجازة الحديقة، وتقدم هذه الخدمة للزائرين الراغبين من كبار السن لزيارة الحديقة والاستمتاع بها.

كما أنه ستقدم الحديقة خدمات مميزة على التذكرة وهى فتح أبواب متحف الحيوان والجبلاية وبيت للزواحف على سعر التذكرة الـ25 جنيها، حيث إن سعر تذكرة هذه الأماكن 10 جنيهات فى الأيام العادية. 

كانت قد اقترحت وزارة الزراعة من قبل مناقشة ارتفاع سعر التذكرة لـ25 جنيها خلال اليوم واحد، ليتم الاستفادة من عائده فى تنفيذ خطط التطوير الجديدة بحديقة الحيوان بما ينعكس على إشاعة الرضا لدى زوار الحديقة.


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