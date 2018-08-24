video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدمن متعافٍ: اتسجنت بسبب صنايعية علمونى الكيف وأنصح بالبعدد عن المخدرات

الجمعة، 24 أغسطس 2018 04:00 ص
مدمن متعافٍ: اتسجنت بسبب صنايعية علمونى الكيف وأنصح بالبعدد عن المخدرات أيمن بعد تعافيه من الإدمان
كتبت أمانى الأخرس
إضافة تعليق

من داخل إحدى المصحات العلاجية لعلاج الإدمان تقابل "اليوم السابع" مع  أيمن أحد المتعافين من الإدمان والذى بدأ حديثه قائلا، أنا الولد الكبير لأبى ودائما كان يفضل وجودى جانبه فيصحبنى معه للعمل وكل أمله الاعتماد على عند الكبر، وبالفعل بدأت فى تعلم المهنة، حيث لدى أبى محل استيراد أحذية بحى باب الشعرية.

ويستكمل أيمن حديثه بالمثل المعروف  "خير تعمل شرا تلقى" حيث عاقبنى عمال أبى الذى كان مصدر رزق لهم وفتح العديد من البيوت بتعلمى شرب المخدرات واستقطابى كان سهلا للغاية فكنت طفلا فى مرحلة الإعدادية.

 

واستطرد حديثه قائلا بعد انتهاء فترة الدراسة الجامعية جاءت فكرة الارتباط ربما تتغير حياتى ولكن الحال سار أسوء من الحال قبل 9 سنوات ، فأنا عايش فى عذاب ومعذب زوجتى معايا ضرب وإهانه وتعذيب وكل هذا أمام ابنتى التى لا يتعدى عمرها الــ9 أعوام.

 

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد بل تم حبسى سنة و3 شهور داخل سجن الاستئناف عند قيامى بشراء البودرة من دولاب بمنطقه باب الشعرية ولم تتحمل زوجتى وطلبت الطلاق حفاظا منها على ابنتى ولحمايه نفسها من أفعالى التى لم أشعر بنفسى عندما كنت أفعلها أمامهم ولم أرفض بل وافقت لتستريح من عذابها معى.

 

واختتم أيمن حديثه قائلا أخيرا قررت أتعالج ليس من أجل أحد فى البداية ولكن من أجل نفسى، وأوجه نصيحة للشباب، وأقول لهم: لا تترك المخدرات تقضى عليك.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفاح صائد العجائز.. يعترف بقتل وحرق جثتى عامل مسن ومدرس قعيد بمنشأة ناصر لسرقة 300 جنيه لشراء الهيروين.. المتهم: الشيطان أغوانى والإدمان ساقنى لحبل المشنقة ..والنيابة تحيله للمحاكمة الجنائية العاجلة

احذر من أصدقاء السوء فى الوقفة.. 5 نصائح عشان تحمى ابنك من الوقوع فى الإدمان

علاج الادمان

الحوادث اليوم ن المخدرات

الهيروين

اخبار الحوادث

مدمن

السجن




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة