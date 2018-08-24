محافظ الإسماعيلية: أراقب عمل رؤساء المدن والقرى من خلال جولات ميدانية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه يتابع عمل رؤساء المدن والأحياء والقرى على مدار الساعة واليوم وبالجولات الميدانية التى يحرص عليها باستمرار، بالإضافة إلى الاجتماع المتابعة الأسبوعى الذى يتم فيه مناقشة تفاصيل أعمالهم أسبوعيًا، وبيتم عمل مجلس تنفيذى مصغر الأربع من كل أسبوع.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه يتابع ويدعم النادى الإسماعيلى باستمرار، مؤكدًا أن الكل يعلم أن أهل الإسماعيلية مشهورين بحبهم الشديد لكرة القدم، واهتمامهم الكبير بالنادى الإسماعيلى، ومنذ تولى المسؤلية لم أتاخر فى دعم الإسماعيلية ماديًا أو معنويًا، واجتمع باستمرار مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لمتابعة وحل أى أزمات تواجه النادى.

وتابع لم يقتصر التطوير والدعم على النادى الإسماعيلى فقط، فهناك عدة أندية ومراكز شباب عديدة بالمحافظة تحظى بدعم واهتمام، وأحرص على مشاركة مراكز الشباب فى أنشطتها الفعالة، كما أحرص على زيارة عدد كبير من مراكز الشباب.

وتمنى "طاهر"، التوفيق لفريق الدراويش لتحقيق المزيد من الفوز والنجاحات والمنافسة بكافة البطولات الإقليمية والدولية لرفع اسم الإسماعيلى عاليًا خفاقًا، خاصة البطولة العربية التى حقق فيها الفوز على فريق الكويت الكويتى بهدفين دون مقابل، فى دور الذهاب الـ32 لدورى أبطال العرب، وهو أقرب لحصدها، مشيرًا إلى أن حضور الجماهير المشرف فى مباريات البطولة، يمنحهم فرصة كبيرة فى حضورهم بأعداد كبيرة مباريات الدورى، مشيدًا بحسن بمستوى الوعى والتشجيع بالشكل المشرف للجماهير المصرية، فى البطولة العربية

وحضر 6 آلف مشجع من جماهير الإسماعيلى مباراة الدراويش أمام الكويت الكويتى مؤخرًا باستاد الإسماعيلية، بعد موافقة الأمن على عودة الجماهير للملاعب مرحليًا وذلك فى دور الذهاب الـ32 لدورى أبطال العرب.