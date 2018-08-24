كيف حاول قاتل زوجته بقليوب إخفاء جريمته.. المتهم يكشف دور شقيقته وأصدقاءها

القليوبية -

شهدت قرية "ميت نما" بقليوب واقعة بشعة، حيث تجرد زوج من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقام بذبح زوجته بعد زواج 4 سنوات، وإدعى أنها أنزلت قدمها بدماء الأضحية فسقطت على سكين بالأرض لتلقى مصرعها وذلك فى محاولة لإخفاء الجريمة، وقام بتقديم شقيقته وأربعة من صديقاتها كشهود على الواقعة لإخفاء جريمته، إلا أن الطب الشرعى كشف جريمته وأكد أن وفاة الزوجة جنائية وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة بقليوب.

وبمواجهة المتهم بعد القبض عليه بتقرير التطب الشرعى والتحريات، اعترف المتهم "بلال. س" 23 سنة، موظف، مقيم ميت نما قليوب، قائلا: "أيوة أنا قتلت زوجتى، تزوجنا منذ 4 سنوات ، ولم ننجب أطفال، كنا نعيش حياة زوجية هادئة، ولكن منذ فتره دبت المشاكل بيننا، وكانت تترك بيت الزوجية وتذهب لبيت أبيها، مما كان يزيد الخلاف بيننا.

وأضاف المتهم " من كتر المشاكل كرهت حياتى والدنيا، فحياتى أصبحت جحيما، مشيرا إلى أنه، قبل يوم العيد قام بشراء "كزلك" ليساعده فى ذبح الأضحية، وقبل الواقعة نشبت بينه وبين زوجته خلافات إلى أنه تجاوزها، وفى يوم الواقعة وأثناء ذبح الأضحية، كانت المجنى عليها معه، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت للسباب بينهم بسب تقطيع اللحمة وتوزيعها، وتابع المتهم قائلا: " أثار حفيظتى أسلوبها الحاد معى، فقمت بطعنها فى رقبتها فوقعت على الأرض غارقة فى دمائها، فقمت على الفور بالاستعانة بشقيقتى والتى اصطحبت ثلاث من صديقاتها ليساعدونى فى إخفاء جريمتى.

وتابع الزوج، فاتفقت مع شقيتى أننا ندعى أنها انزلقت قدمها فى دماء الأضحية فسقطت على سكين ذبح الأضحية بالأرض مما أدى إلى وفاتها، وبالفعل شهدت معى شقيقتى وصديقاتها بذالك.

وبدأ الزوج في البكاء، قائلا، لكن الطب الشرعى كشف جريمتى، والشيطان أغاونى اتخلص منها، هي السبب فى قتلها، وحياتى ضاعت وأصبحت خلف جدران السجن.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بمصرع عزة م. ا ٢٧ عاما بقرية ميت نما بقليوب إثر بجرح طعنى بالرقبة

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، تبين أن الضحية على حد أقوال زوجها "بلال" 35سنة، موظف أنها كانت تعد الشاى لزوجها أثناء قيامه بذبح الأضحية، فانزلقت قدمها فى الأرضية المغطاة بالسيراميك بسبب دماء الأضحية، وحاول زوجها أن ينقذها ولكنها سقطت على سكين المستخدمة فى الذبح فلقيت مصرعها فى الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتحريات المباحث حول الواقعة وعرض الجثة على الطبيب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وتبين من الطب الشرعى أن وفاة جنائية نتيجة ذبح بالرقبة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة لوجود مشاكل بينهما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.