video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين: الحديث عن صلاة غير المسلمين فى المسجد الأقصى له طابع العدوان

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:00 م
فلسطين: الحديث عن صلاة غير المسلمين فى المسجد الأقصى له طابع العدوان المسجد الأقصى
غزة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، أن أى حديث أو إشارة أو تلميح عن صلاة غير المسلمين فى المسجد الأقصى المبارك له طابع العدوان ولا يصدر الا عن "أحمق".

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود - فى بيان اليوم الجمعة، "إن المسجد الأقصى المبارك المعروف بمكانه ومكانته وبمساحته التى تبلغ (144 دونما) وتحيط بها الأسوار التاريخية، هو ملك للمسلمين وحدهم، وهو من أقدس مقدساتهم أينما وجدو فى مشارق الأرض ومغاربها، وهو يقع فى قلب مدينة القدس العربية التى تحتلها إسرائيل بالقوة والترهيب، والتى هى عاصمة فلسطين العربية، توارثتها الأجيال العربية الفلسطينية منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا، وتعرضت للغزو والاحتلال عشرات المرات، وتم فى كل مرة طرد الغزاة والمحتلين بفضل مقاومة اَهلها ونضالهم وكفاحهم، تماما كما يفعل شعبنا العربى الفلسطينى الْيَوْمَ فى نضاله المجيد من اجل إنهاء الاحتلال وارساء أسس السلام والأمن فى المنطقة والعالم.

وحذر المحمود، من أن أية محاولة للمساس بالمسجد الأقصى المبارك على صعيد ما يسمى شرعنة صلاة غير المسلمين به من قبل الاحتلال، سيفتح الطريق واسعة أمام اندلاع نيران حرب دينية تطال المنطقة والعالم، تخطط لها حكومة الاحتلال، وها نحن فى فلسطين نسجل تحذيراً جديداً بعد عشرات التحذيرات من مثل هذه الخطوات الخطيرة التى تقدم عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلى دون أى اعتبار للحقائق التاريخية الواضحة أشد الوضوح ولا للقوانين الدولية والاعراف الاخلاقية والدينية بين أبناء البشرية.

وأضاف "وعليه تطالب حكومة الوفاق الوطنى كافة الهيئات والمنظمات والحكومات وكل من له صلة فى العالم التدخل الجدى والعاجل لمنع هذا العدوان الذى يلوح به الاحتلال عبر ما تسمى (محكمته العليا) حول شرعنة إقامة اتباعه طقوسهم فى المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المتحدث الرسمي، على أن الصلاة تؤدى للخالق وتتم بأمره عز وجل، وليس بأمر محكمة الاحتلال البغيض والطارئ والذى مصيره الحتمى الزوال والذوبان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

100 ألف مصل يؤدون صلاة العيد فى المسجد الأقصى

49 عاما على حرق المسجد الأقصى.. قصة المتطرف الاسترالى الذى تسترت عليه إسرائيل

الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته تجاه المسجد الأقصى

فلسطين

اخبار فلسطين

المسجد الاقصى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 600 جنيه للجرام

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

نيويورك تايمز: 1.8 مليار مسلم يحتاجون 581 عاما لأداء مناسك الحج

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

"النقل" تعلن بدء تنفيذ خطة تطوير 156 محطة سكة حديد بتكلفة مليار جنيه.. صور

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد على ذوى الاحتياجات الخاصة.. مساعد الوزير: إمكانيات التابلت تتناسب مع إعاقة كل طالب.. وتؤكد: التطوير فى مصلحة الطلاب لاعتماده على التكنولوجيا.. و5400 طالب بالصف الأول الثانوى

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

فتنة السيجارة تاريخ من الوهج والخسارة.. نقلها كولومبوس عن الهنود الحمر.. وأدمنها الرؤساء والفنانون.. وحرّمها الإسلام ورفضتها الكنيسة.. محمد على باشا يحتكر زراعة التبغ.. ونساء الخديو إسماعيل عاشقات لـ"الأرجيلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة