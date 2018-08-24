فرنسا تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة بالضفة والقدس الشرقية

باريس (أ ش أ)

أعربت فرنسا، اليوم الجمعة، عن إدانتها للقرارات الجديدة للسلطات الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات السكنية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - " إن هذه القرارات ، فضلاً عن عمليات الهدم والإخلاء التى تؤثر على السكان الفلسطينيين فى المنطقة (ج) ، ولا سيما فى المنطقة (إى 1) ، تشكل جزءاً من الاستراتيجية نفسها التى تهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة.

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر فى هذا القرارات، وإلى التخلى عن استراتيجية الاستيطان حفاظا على حل الدولتين وعاصمتهما القدس، مؤكدة مجددا تمسكها به.