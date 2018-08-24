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فاطمة طُلقت من زوجها طمعا فى الحصول على معاش والداها

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:18 ص
فاطمة طُلقت من زوجها طمعا فى الحصول على معاش والداها محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبي
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بدأ الزوج "هاشم.أ م" يشكو من عنف زوجته ويصفها سلوكها معه – بالطمع- بعدما فضلت الأموال على رفقته وأمواله، لتقيم دعوى طلاق وتعلمه على عنوان خاطئ حتى لا يعطل لها المخطط الذى كانت تبيت له، ثم طردته وأولاده من المنزل بعدما استعانت بأحد الخارجين عن القانون ورغم علاقتها برجل غيرى اقترحت على العيش معها فى المنزل دون زواج وعندما رفض طلبت زواجنا عرفيا .

أكد الزوج هاشم الذى قدم فى استئنافه على حكم تطليق زوجته "فاطمه.ف" أمام محكمة الأسرة بالتجمع:14 سنة قضيتها معها فى منزل الزوجية لم أقصر معها وكنت أضع بين يديها كل ما أملكه وما اتقاضاه من راتب ولكنها كانت بالرغم من ذلك توبخنى وتسخر منى وتعقد المقارنات بينها وبين زوجات أشقائها .

ويتابع: زوجتى ليست فقيرة حتى تتركنى من أجل 2500 جنيه، ولكنها تعشق اكتناز الأموال وتفضله على حياتها الزوجية والأسرية حتى أنها منذ وفاة والداها وعلمها براتبه الشهرى كثرت مشاكلنا تبحث عن أى وسيلة حتى تتقاضى بها معاش والداها، ورغم المحاولات الكثيرة لإقناعها بالعودة عن قرارها إلا أنها رفضت، وتخلت عن أمومتها وطردت الأطفال عندما ذهبوا فى محاولة منهم لجعلها تسمح لهم بالعيش فى الشقة معها مما دمر حالتهم النفسية ".

 وأضاف الزوج: "استولت على الشقة ولم تكتف بمعاش والداها، وأقامت ضدى الدعاوى الكثيرة من نفقة وتبديد لتجعلنى يوميا أقف ما بين أقسام الشرطة والمحكمة أحاول أن أدافع عن نفسى وأصد الاتهامات الباطلة التى ترددها فى كل مكان لتشوه سمعتى ".

وأستطرد: "ضيعت استقرار عائلتنا، وطوال 14 عاما زواج لم أقصر يوما فى إسعادها ودمرت حياة أولادى، وسلبت كل شىء، وأخيرا رغم أن القضية ما زالت فى مرحلة الاستئناف خطبت لشاب يصغرها بسنوات ارتبطت بها طمعا فى المال الذى سيرثه عن أبيه،وعندما حاولت تذكيرها بأثر أفعالها على أولادنا عرضت على العيش معها دون زواج وعندما رفض اقترحت الزواج عرفيا.

 

 


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