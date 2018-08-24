عدد حفارات النفط في أمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعى في أكثر من عامين

رويترز

أوقفت شركات الطاقة الأمريكية تشغيل تسعة حفارات نفطية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام مؤخراً.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس.

ويجري تداول عقود الخام الأمريكي حول 69 دولارا للبرميل بانخفاض حوالي 7 في المئة منذ بداية الربع الثالث، وتتجه نحو تسجيل أول هبوط فصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفارا.

وقالت بيكر هيوز إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حاليا يبلغ 1044.