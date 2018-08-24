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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:51 م
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صور.. محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات الأخيرة لمشروع المحور المرورى الجديد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:09 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات الأخيرة لمشروع المحور المرورى الجديد محافظ الاسماعيلية يتابع مشروع المحور المرورى الجديد
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة، والتى تصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطنى المحافظة والأقليم كاملا.
 
وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد أعمال وضع اللمسات الأخيرة لمشروع الكورنيش الجديد والممشى السياحى على بحيرة الصيادين، والذى يتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون فيما بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يبلغ طوله نحو 150 و2 كيلو مترًا ويتراوح عرضه من 95 إلى 120 مترًا، ويشمل ممشى خاص للمشاة وطريق للدراجات والذى يجرى تنفيذه على بحيرة الصيادين ليكون متنفسًا لشعب الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافتيريات ودورات مياه عمومية متطورة وبرجولات ومقاعد، وإقامة أكبر مول تجارى بالمنطقة على مساحة تتجاوز 7 آلاف مترًا مربعًا، ومن المنتظر أن يتم افتتاح الكورنيش الجديد والممشى قبل نهاية العام الجارى ليكون إضافة جديدة لملف الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية بالإسماعيلية.
 
كما تضمنت الجولة تفقد ومتابعة موقع العمل بمشروع إنشاء الجسر الكبير الذى يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة منشية الشهداء وصولًا إلى محور طريق محمد على وميدان "عدلى منصور" الترانزستور، ثم يعبر منطقة البركة وصولاً إلى طريق البلاجات بطول حوالى ثلاثة كيلو مترات وتكلفة إجمالية تصل لنحو 750 مليون جنيهًا، وليعبر ترعة الإسماعيلية ويستمر على جانب بركة الصيادين الموازى لأرض مصنع الترانزستور حتى محور طريق البلاجات بمنطقة الواحة علاوة على تفقد تجهيز طبقة الأساس للجزء الأول من الطريق بطول 2و2 كيلومترًا وعرض 50 مترا ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لهذا المشروع للاطمئنان على انتظام سير العمل.
 
وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على تكثيف ومضاعفة حجم العمل بالمشروع لسرعة إنهاؤه وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد له لا سيما وأن الهدف من التطوير للمنطقة هو الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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