صور.. فوز وزير الخزانة الأسترالى سكوت موريسون بمنصب رئيس الوزراء

رويترز

أفادت وسائل إعلام اليوم الجمعة، أن وزير الخزانة الأسترالى سكوت موريسون سيصبح رئيسا جديدا للوزراء فى أستراليا بعد أن فاز فى منافسة ثلاثية على زعامة حزب الأحرار الحاكم لم يشارك فيها رئيس الوزراء الحالى مالكولم ترنبول.

وتنافس 3 أشخاص على زعامة الحزب وهم وزير الداخلية السابق بيتر داتون، الذى خسر بفارق ضئيل أمام ترنبول يوم الثلاثاء، فى اقتراع على زعامة الحزب، وموريسون ووزيرة الخارجية جولى بيشوب.



وزير الخزانة الأسترالى سكوت موريسون

وحزب الأحرار هو الحزب الأكبر فى ائتلاف المحافظين الحاكم الذى سيواجه انتخابات بحلول مايو 2019.

وتأتى الحكومة المؤلفة من حزب الأحرار والحزب الوطنى باستمرار خلف حزب العمال المعارض فى استطلاعات الرأى، وإذا استقال ترنبول من البرلمان فسوف يترك الحكومة الجديدة تواجه انتخابات فرعية على مقعده فى سيدنى، وقد تخسر الحكومة فى تلك الانتخابات أغلبيتها التى لا تزيد عن مقعد واحد.

وقال ترنبول يوم الخميس إنه يعتقد أن من الأفضل لرؤساء الوزراء السابقين أن يكونوا خارج البرلمان.



تهنئة موريسون بمنصب رئيس وزراء أستراليا السابق