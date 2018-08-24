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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:26 م
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صور.. ضبط لصين سرقا حديد تسليح خاص بمسجد تحت الإنشاء فى دمياط الجديدة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 07:15 م
صور.. ضبط لصين سرقا حديد تسليح خاص بمسجد تحت الإنشاء فى دمياط الجديدة المتهمين
دمياط عبده عبد الباري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط لصين قاما بسرقة حديد تسليح بناء مسجد بالمجاورة الرابعة بمدينة دمياط الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة أنه أثناء المرور بالدورية المسائية طبقا لتعليمات اللواء طارق مجاهد مدير الأمن، العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية بالمديرية وبإشراف المقدم محمد القمصانى مفتش المباحث، والرائد محمد مجاهد رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمود المنصورى تمكنت الدورية المسائية بقيادة النقيب محمود المنصورى معاون مباحث القسم أثناء المتابعة بالمجاورة الرابعة خلف وحدة المرور اشتبه فى شخصين يستقلان تروسيكل ومحمل بحديد التسليح الذى اتضح بانه مسروق من أحد المساجد بالمنطقة الأول يدعى "س. ج" والثانى " ا. ط" ومتلبسين بالسرقة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى القسم لاستكمال الإجراءات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
المتهمان
المتهمان

المسروقات
المسروقات

 


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