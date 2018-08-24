video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. توافد المواطنين للقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:39 م
صور.. توافد المواطنين للقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى جانب من الاحتفال
القليوبية نيفين طه - تصوير afp
إضافة تعليق

واصلت القناطر الخيرية، اليوم، الجمعة، استقبال زوارها الذين يأتون إليها من جميع المحافظات، للاستمتاع بآخر أيام عيد الأضحى.

 

وافترش الأهالى، الحدائق وسط الزهور والأشجار كما حرص الشباب والفتيات على ركوب الجمال والخيول والحنطور وسط، فرحة عارمة مع ذويهم. 

 

كما حرصت الفتيات على التقاط الصور السيلفى مع الخيول، أثناء احتفالهم بالعيد، بجانب قيام الأطفال باللهو بالبالونات وسط الحدائق.

 

ومن جانبه أكد المحاسب رجب النقيدى لـ"اليوم السابع"،  أنه وصل الزائرين للحدائق القناطر اليوم إلى 13 ألف زائر، بالإضافة لوجود عدد من البواخر والأتوبيسات النهرية التى تكدست بالمواطنين.

 

وأضاف رئيس المدينة تم التنسيق مع إدارة المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية على المعديات و الوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من التزامها بقواعد الأمان و السلامة حفاظاً على المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

 

وتم التنسيق أيضا مع الإدارة التموينية والبيطرية والصحة لتكثيف الحملات التموينية على محال بيع اللحوم والأسماك والمجازر لضبط الأسعار و أى مخالفات أو أسماك و لحوم فاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

وأشار رئيس المدينة،  أن الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا قامت بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الوافدين والزائرين لحدائق مدينة القناطر الخيرية .

 

وأوضح "النقيدى" أنه بالنسبة للإدارة الصحية فتم تشكيل غرف و قائية للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفورى مع أى حالة وأن جميع فرق التفتيش و الفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والأسواق، مع تجهيز الأمصال اللازمة لعلاج أى حالات طارئة فى المستشفيات ونشر سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق و الميادين لتكون جاهزة ومستعدة لأى أمر طارئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حدائق المحافظات كاملة العدد X ثالث أيام عيد الأضحى.. رقص بالعصا وطبل ومزمار فى الأقصر.. 3 ملايين يقضون إجازة العيد بمصيف بلطيم.. إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية.. والقناطر الخيرية تواصل استقبال المواطنين

فيديو.. إقبال كبير على متنزهات القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الأضحى

القناطر الخيرية

عيد الاضحى

الاحتفال بعيد الاضحى

المواطنون فى المتنزهات




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة