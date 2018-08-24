صور.. توافد المواطنين للقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى

واصلت القناطر الخيرية، اليوم، الجمعة، استقبال زوارها الذين يأتون إليها من جميع المحافظات، للاستمتاع بآخر أيام عيد الأضحى.

وافترش الأهالى، الحدائق وسط الزهور والأشجار كما حرص الشباب والفتيات على ركوب الجمال والخيول والحنطور وسط، فرحة عارمة مع ذويهم.

كما حرصت الفتيات على التقاط الصور السيلفى مع الخيول، أثناء احتفالهم بالعيد، بجانب قيام الأطفال باللهو بالبالونات وسط الحدائق.

ومن جانبه أكد المحاسب رجب النقيدى لـ"اليوم السابع"، أنه وصل الزائرين للحدائق القناطر اليوم إلى 13 ألف زائر، بالإضافة لوجود عدد من البواخر والأتوبيسات النهرية التى تكدست بالمواطنين.

وأضاف رئيس المدينة تم التنسيق مع إدارة المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية على المعديات و الوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من التزامها بقواعد الأمان و السلامة حفاظاً على المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وتم التنسيق أيضا مع الإدارة التموينية والبيطرية والصحة لتكثيف الحملات التموينية على محال بيع اللحوم والأسماك والمجازر لضبط الأسعار و أى مخالفات أو أسماك و لحوم فاسدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس المدينة، أن الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا قامت بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الوافدين والزائرين لحدائق مدينة القناطر الخيرية .

وأوضح "النقيدى" أنه بالنسبة للإدارة الصحية فتم تشكيل غرف و قائية للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفورى مع أى حالة وأن جميع فرق التفتيش و الفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات والحدائق والأسواق، مع تجهيز الأمصال اللازمة لعلاج أى حالات طارئة فى المستشفيات ونشر سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق و الميادين لتكون جاهزة ومستعدة لأى أمر طارئ.