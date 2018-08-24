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صور.. الإعصار لين يشتد مع الأمطار الغزيرة فى جزيرة هاواى بأمريكا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:58 ص
صور.. الإعصار لين يشتد مع الأمطار الغزيرة فى جزيرة هاواى بأمريكا الإعصار لين فى أمريكا
هونولولو (رويترز)
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هطلت رياح عاتية وأمطار غزيرة من هوريكان لين جزيرة هاواى أمس الخميس مما تسبب فى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية وأمواج غزيرة أثناء هبوطها نحو الجزر مما دفع المدارس والمكاتب إلى الإغلاق مع اقتراب السكان من ركوبها العاصفة.

وقالت كيلى ووتن، التى لا تزال تتدفق فى المحيط الهادى على بعد 200 ميل (322 كم) جنوب-جنوب شرق كايلو - كونا ، أن أكثر من 30 قدمًا من المطر سقطت بالفعل على الجانب الشرقى من الجزيرة الكبيرة، المتحدثة باسم وكالة الدفاع المدنى فى مقاطعة هاواى.

هطول الأمطار مع الإعصار لين
هطول الأمطار مع الإعصار لين

وقالت إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات لكن 14 طريقا على الاقل أغلقت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وبتحركها إلى الشمال الغربى بسرعة 7 أميال فى الساعة (11 كم فى الساعة) ، تم تصنيفها على أنها عاصفة قوية من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون المكون من 5 درجات ، حيث كانت تحمل رياحًا متواصلة بسرعة 130 ميل فى الساعة (209 كم / ساعة).

وأظهرت أحدث التوقعات انحسار العاصفة فى غرب الجزر اليوم الجمعة قبل العودة إلى البحر لكن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من أن الجزيرة ما زالت تتوقع تضررا شديدا بسبب الاعصار غير المنتظم.

وقال أندرو بيريرا ، مدير الاتصالات فى المدينة ومقاطعة هونولولو: "إننا نقول للجميع أن يأخذوا العاصفة على محمل الجد، وأن يقوموا باستعداداتك النهائية، وأن تكونوا مستعدين لركوب ما سيحدث لحدث مطول مطول".  

 

الإعصار لين
الإعصار لين

 

هطول الأمطار مع الإعصار لين
هطول الأمطار مع الإعصار لين

 

جانب من الإعصار
جانب من الإعصار

 

جانب من الإعصار لين
جانب من الإعصار لين

 


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