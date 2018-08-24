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صحيفة بريطانية ترصد أثر العقوبات الأمريكية على المجتمع الإيرانى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:56 م
صحيفة بريطانية ترصد أثر العقوبات الأمريكية على المجتمع الإيرانى روحانى وترامب
كتب: محمد محسن أبو النور
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رصدت جريدة الإندبندنت البريطانية أثر العقوبات الأمريكية المدمر على المجتمع الإيرانى من خلال تجارب روتها عائلات إيرانية تضررت من قرار العقوبات الأمريكية على إيران تلك التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

 

وقالت الجريدة اللندنية الذائعة فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إن العائلات الإيرانية تتشارك فيما بينها قصص التأثير البالغ "المخرب" الذى أحدثته العقوبات الأمريكية على حياتهم اليومية.

 

وأوضحت الجريدة أن أكثر من 80 مليون مواطن إيرانى (من أصل 82 مليون هم عدد سكان إيران) يشعرون بالضيق مع تراجع الريال مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإيجار، وبدء نفاد إمدادات الأدوية الحيوية المستوردة من الخارج.

 

وأعادت أمريكا العقوبات التى كانت مفروضة على إيران قبل توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي" يوم 8 مايو 2018 بموجب قرار انسحاب واشنطن من الاتفاق ودخلت الحزمة الأولى حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس الجارى.

 

ومن المقرر أن تدخل الحزمة الثانية الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الإيرانى يوم 4 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مهلة الستة أسهر التى منحتها واشنطن للمتعاملين مع إيران.


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