سقوط "رحاب" قبل ترويجها كيلو حشيش فى منشأة ناصر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر القبض على "رحاب.ع .ج" 21 سنة ربة منزل مقيمة الصف، السابق اتهامها فى قضية "مخدرات"، لمزاولتها نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة قسم شرطة منشأة ناصر مكاناً لتجارتها غير المشروعة.

أعد ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر أكمنة بأماكن تردد الفتاة ما أسفر عن ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزتها كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو، و2220 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها غير المشروع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائها، وتحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق.