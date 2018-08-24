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رئيس بعثة الحج السياحى: بدء عودة الحجاج إلى مصر غدا

الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:42 م
رئيس بعثة الحج السياحى: بدء عودة الحجاج إلى مصر غدا الحجاج
كتب محمد شرقاوى
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قال مجدى شلبى رئيس بعثة الحج السياحى، إن البعثة قامت بكل الجهد لتوفير الراحة للحجاج، بدء تحرك 3 آلاف حاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مضيفا أن بدء تفويج عودة الحجاج إلى مصر غدا 25 أغسطس، وتنطلق بالشركات التى انتهت من موسم الحج.

وتابع رئيس بعثة الحج أن هناك 22716 حاجا سيبقون فى المدينة المنورة ثلاثة أو أربعة أيام وبعد ذلك يتوجهون على مصر وذلك على حسب الاتفاق مع الشركات الناقلة للحجاج.

وأضاف خلال حواره لفضائية "أكسترا نيوز"، إن هناك 288 أوتوبيس شاركا فى فى نقل الحجاج من مصر إلى السعودية عبر المنافذ البرية.

 

 


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