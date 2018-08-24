تعرف على أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم

تتعدد أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم على النحو التالى:
أولا: قسم الطب الشرعى الميدانى ويختص بـ:
تشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية.
2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.
3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.
4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.
5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).
6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).
7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .
8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.
9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.
10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم.
ثانيا : قسم المعامل الطبية الشرعية، ويختص بـ:
فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:
1- الدم ، المنى – وفصائلها.
2- الكيمياء الحيوية.
3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.
4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.
5- الكائنات الحية الدقيقة.
6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).
ثالثا: قسم المعامل الكميائية الشرعية ويختص بـ:
فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:
1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).
2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).
آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويختص بـ:
1- فى مجال التزييف:
فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.
2- فى مجال التزوير:
فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
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