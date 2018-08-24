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تعرف على أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:00 ص
تعرف على أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم الطب الشرعى ـ صورة أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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تتعدد أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم على النحو التالى:

 

أولا: قسم الطب الشرعى الميدانى ويختص بـ:

تشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية.


2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.


3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.


4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.


5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).


6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).


7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .


8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.


9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.


10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم. 

 

ثانيا : قسم المعامل الطبية الشرعية، ويختص بـ:

 فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المنى – وفصائلها.

2- الكيمياء الحيوية.

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.

5- الكائنات الحية الدقيقة.

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).

 

ثالثا: قسم المعامل الكميائية الشرعية ويختص بـ:

 فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).

آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

 

رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويختص بـ:

1- فى مجال التزييف:

   فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير:

  فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.

 


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