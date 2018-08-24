تعرف على أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم

كتب: محمد أبو ضيف

تتعدد أقسام إدارة الطب الشرعى بوزارة العدل واختصاصات كل قسم على النحو التالى:

أولا: قسم الطب الشرعى الميدانى ويختص بـ:

تشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية.



2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.



3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.



4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.



5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).



6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).



7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .



8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.



9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.



10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم.

ثانيا : قسم المعامل الطبية الشرعية، ويختص بـ:

فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم ، المنى – وفصائلها.

2- الكيمياء الحيوية.

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.

5- الكائنات الحية الدقيقة.

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A).

ثالثا: قسم المعامل الكميائية الشرعية ويختص بـ:

فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).

آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويختص بـ:

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير:

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.