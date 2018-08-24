تراجع مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة إلى 575 نقطة خلال مايو الماضى

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات حول مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، عن تراجع المؤشر إلى 575 نقطة بنهاية شهر مايو الماضى مقابل 585 نقطة بنهاية شهر إبريل الماضى بمعدل انخفاض شهرى 10%، ومقابل 624 نقطة بنهاية شهر مايو من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 49%.





ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية، 3 شركات تعمل فى مجال الاتصالات وهى الشركة المصرية للاتصالات، وشركة أورنج، وشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة.

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 1.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 856.399 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 0.2% عن الأسبوع الماضى.

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 548.905 مليار جنيه إلى 548.167 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انحفاض 0.1%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.142 مليار جنيه إلى 190.313 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 740.048 مليار جنيه إلى 738.481 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 384 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 357 ألف سند تقريبا.