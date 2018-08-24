تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب محمود عبد الغنى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 6 رحلات دولية، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف تشغيل الرحلات، بالإضافة إلى إلغاء رحلة للخطوط السعودية لعدم جدواها اقتصاديا.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط الإيطالية رقم 608 المتجهة إلى ميلان تأخرت أكثر من ساعة، وتأخرت أيضا رحلة الخطوط العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، بسبب ظروف التشغيل.

وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلتين لشركة النيل للطيران، بسبب أعمال الصيانة، رقم 115 المتجهة إلى القصيم، ورقم 167 المتجهة إلى البصرة، بالإضافة إلى تأخر إقلاع رحلتين لخطوط طيران نسما رقم 170 المتجهة جدة، ورحلة رقم 120 المتجهة إلى تبوك.

وألغت الخطوط السعودية، الرحلة رقم 386 المتجهة إلى مدينة جدة، لعدم جدواها اقتصاديا، وقلة عدد الركاب.