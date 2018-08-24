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"بيطرى القليوبية": 550 رأس تم ذبحها كأضاحى فى العيد بمجازر المحافظة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:55 م
"بيطرى القليوبية": 550 رأس تم ذبحها كأضاحى فى العيد بمجازر المحافظة مجازر -أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، أنه بلغ إجمالى ما تم ذبحه فى 30 مجزرا على مستوى المحافظة، 550 رأس خلال الفترة الرسمية لذبح الأضاحى فى عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف حملات متابعة الأسواق مستمرة خلال أيام عيد الأضحى، حيث تم تحرير 44 محضرًا لمخالفات تتعلق بموسم العيد خلال الأسبوعين الماضيين، بإجمالى مضبوطات 5000 كجم لحوم.
 
وأضافت "العسيلى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن معظم المخالفات تضمنت لحوما مذبوحة خارج المجازر، ومذبوحات غير صالحة للاستخدام الآدمى، مشيرة إلى أن الحملات تكون بالاشتراك مع المحليات، لمتابعة تصاريح جلود الأضاحى، وأن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من التبرعات بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى.

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