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"بهاء أبو شقة" يكشف توجه البرلمان لتشكيل لجنة لمواجهة النمو السكانى

الجمعة، 24 أغسطس 2018 05:00 ص
"بهاء أبو شقة" يكشف توجه البرلمان لتشكيل لجنة لمواجهة النمو السكانى بهاء ابو شقه
كتبت إيمان على
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أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب، أن البرلمان يتجه لتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، والتضامن والاقتصادية والإسكان، وباقى اللجان المعنية بالزيادة السكانية .

وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس سيعمل على إعداد مشروع وطنى لمواجهة الزيادة السكانية فى دور الانعقاد الرابع، لافتا إلى أن هناك زيادة مضطربة فى النمو السكانى خاصة وأن هناك زيادات تصل لـ 2.5 مليون سنوياً .

وشدد "أبو شقة" على أن المجلس سيعكف على إعداد دراسه شامله بكافة الجوانب والاستماع لكافة المتخصصين من الجانب الأزهرى والكنسى، وغيرهم من الأطراف الاجتماعية، حتى الخروج بنتيجة جيدة وحل مناسب للأزمة السكانية بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية وبما لا يخالف الشرع .

ولفت إلى أن البرلمان يستعد لمناقشة هذه القضية بشكل موسع فور عودته من الإجازة البرلمانية، مؤكدا أن هناك اهتمام لافت بهذا الأمر من جانب الدولة والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان .

 


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مصر اليوم

النمو السكانى

البرلمان

التعداد

بهاء ابو شقه




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