"الهجرة" تدعو لنشر بيان "السياحة" حول وفاة سائحى الغردقة للرد على الشائعات

كتب محمود راغب

أهابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جموع المصريين فى مختلف بلدان العالم بنشر البيان الصحفى لوزارة السياحة الخاص بمتابعة الوزارة لواقعة وفاة سائح بريطانى وزوجته فى أحد الفنادق الكبرى فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدام هذا البيان للرد على أية ادعاءات وشائعات حول هذا الأمر.

وجاء البيان متضمنا متابعة وزارة السياحة عن كثب واقعة وفاة سائح بريطانى وزوجته فى أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وشرطة السياحة والآثار وشركة توماس كوك التى قامت بتنظيم الرحلة للسائحين، كما تم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لمتابعة الموقف أولا بأول من الغردقة، كما تقدمت وزارة السياحة المصرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين .

وتوضح الوزارة أنه طبقا للتقرير الطبى المبدئى للصحة بالمحافظة فإن أسباب وفاة السائحين طبيعية ولا توجد اية شبهة جنائية حولها، وقد أمرت النيابه العامة بالإستماع لأقوال ابنتهما، وتشريح الجثامين واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السفارة لاتخاذ إجراءاتها لنقل الجثامين وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة توماس كوك قد خيرت باقى المجموعة السياحية، التى كانت تقضى إجازتها بالفندق، ما بين العودة إلى بلادهم أو استكمال رحلتهم، وذلك كإجراء احترازى، واختارت الأغلبية العظمى منهم البقاء لاستكمال رحلتهم بمدينة الغردقة.

وطبقا لمحافظة البحر الأحمر فإن السائح المتوفى هو إنجليزى الجنسية يدعي جيمس كوبر يبلغ من العمر تسعة وستون عاما، وقد فارق الحياه بغرفته الفندقية بأحد فنادق الغردقة الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٨/٢١ /2018، وتبين بعد الكشف الطبى عليه فى الحال أنه أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف مفاجئ فى عضلة القلب.

وقد قام مفتش الصحة بالكشف على الجثمان وأثبت بالتقرير الطبى، أن سبب الوفاه هو توقف مفاجئ بعضلة القلب وفشل فى وظائف التنفس، مما أكد عدم وجود اية شبهة جنائية.

وفِى تمام الساعة الرابعه عصرا تم نقل سوزان كوبر 64 سنة إلى مستشفى الأصيل بحاله إغماء وتم عمل إنعاش قلبى لها لمدة 30 دقيقة، إلا أنها فارقت الحياة فى تمام الساعة الخامسة واثنى عشر دقيقة، وقام مفتش الصحة بالكشف على الجثمان وأثبت بتقريره الطبى أن سبب الوفاه هو توقف الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أية شبهة جنائية.

وتؤكد الوزارة على استمرار التعاون والتنسيق بينها وبين محافظة البحر الأحمر وكافة الجهات المعنية حول هذه الواقعة.