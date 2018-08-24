video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العربية: المتحدث باسم أمن المسجد الحرام يعلن مصرع وافد قفز من أعلى سطح المسجد

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:12 م
العربية: المتحدث باسم أمن المسجد الحرام يعلن مصرع وافد قفز من أعلى سطح المسجد حجاج
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بأنه باشر رجال الأمن السعوديين حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضى مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة ، ولا زالت إجراءات والاستدلال مستمرة.

 

قناة العربية
قناة العربية

وأدى مئات الالاف من حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة ببيت الله الحرام وهو ما يتزامن مع أداء المتعجلين من الحجاج طواف الوداع .

 

وتمحورت خطبة الجمعة التى القاها الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد حول الإخلاص فى العمل وان الكتمان والسر فى العبادات من أسس قبولها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نجاح حج 1439.. السعودية تحقق العلامة الكاملة فى خدمة ضيوف الرحمن.. وزير النقل السعودى: ما حدث يؤكد قدرات المملكة على استقبال حجاج بيت الله الحرام.. ومواصلة العمل استعدادا لمغادرة الحجاج الأراضى المقدسة.. صور

وفاة

حج

البيت الحرام

صحن الطواف




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة