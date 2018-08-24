العربية: المتحدث باسم أمن المسجد الحرام يعلن مصرع وافد قفز من أعلى سطح المسجد

كتب- هاشم الفخرانى

صرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بأنه باشر رجال الأمن السعوديين حادثة إقدام أحد الوافدين على القفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضى مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة ، ولا زالت إجراءات والاستدلال مستمرة.



قناة العربية

وأدى مئات الالاف من حجاج بيت الله الحرام صلاة الجمعة ببيت الله الحرام وهو ما يتزامن مع أداء المتعجلين من الحجاج طواف الوداع .

وتمحورت خطبة الجمعة التى القاها الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد حول الإخلاص فى العمل وان الكتمان والسر فى العبادات من أسس قبولها.