video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: مجلس كركوك يرفض عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:01 م
العراق: مجلس كركوك يرفض عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة البيشمركة
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس كركوك، اليوم الجمعة،رفضها لعودة قوات البيشمركة الكردية إلى المحافظة .

وقال نائب رئيس اللجنة برهان مزهر العاصي - في بيان ، أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - "إننا كممثلين لعرب كركوك نرفض المساومة والتنازل والتآمر على خطة فرض القانون لأجل عودة البيشمركة للمحافظة والحصول على مكاسب سياسية زائلة"، مهددا بفضح كل طرف سياسي أو أشخاص تعمل على عقد اتفاقات مشبوهة مع الأحزاب الكردية لأجل ضرب نجاح خطة فرض القانون وإضعاف المؤسسة الأمنية وإعادة عقارب الساعة للوراء للإضرار بمصالح العرب والتركمان.

وأضاف العاصي ، أن ما تحقق في كركوك رسخ وحدة العراق وأعاد للمؤسسة الأمنية هيبتها وجعل كركوك تتمتع بأمن كبير لم تشهده منذ العام 2003 ، رافضا اخضاع كركوك وقضيتها الوطنية والإقليمية والدولية لأي مفاوضات ومساومات للحصول على مكاسب سياسية ومادية ثمنها وحدة العراق وأمن واستقرار المحافظة " .

يذكر أن أحد شروط الأحزاب الكردية للانضمام إلى باقي الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان، هو إعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباء

العراق ينوى طلب إعفاءات أمريكية من بعض العقوبات على إيران

رسالة الكاتب أحمد سعداوى إلى شباب العراق فى أول أيام عيد الأضحى

مقتل 6 مقاتلين سنة فى هجوم انتحارى بشمال العراق

العراق يبحث توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل السجناء غير المتهمين بالإرهاب

مسئول روسى: موسكو ترغب بمساعدة العراق فى تنويع ترسانته العسكرية

الأمم المتحدة تبدأ فى جمع أدلة بشأن جرائم "داعش" فى العراق

البيشمركة

العراق

الموصل

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة