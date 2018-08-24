العراق: مجلس كركوك يرفض عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة

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أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس كركوك، اليوم الجمعة،رفضها لعودة قوات البيشمركة الكردية إلى المحافظة .

وقال نائب رئيس اللجنة برهان مزهر العاصي - في بيان ، أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - "إننا كممثلين لعرب كركوك نرفض المساومة والتنازل والتآمر على خطة فرض القانون لأجل عودة البيشمركة للمحافظة والحصول على مكاسب سياسية زائلة"، مهددا بفضح كل طرف سياسي أو أشخاص تعمل على عقد اتفاقات مشبوهة مع الأحزاب الكردية لأجل ضرب نجاح خطة فرض القانون وإضعاف المؤسسة الأمنية وإعادة عقارب الساعة للوراء للإضرار بمصالح العرب والتركمان.

وأضاف العاصي ، أن ما تحقق في كركوك رسخ وحدة العراق وأعاد للمؤسسة الأمنية هيبتها وجعل كركوك تتمتع بأمن كبير لم تشهده منذ العام 2003 ، رافضا اخضاع كركوك وقضيتها الوطنية والإقليمية والدولية لأي مفاوضات ومساومات للحصول على مكاسب سياسية ومادية ثمنها وحدة العراق وأمن واستقرار المحافظة " .

يذكر أن أحد شروط الأحزاب الكردية للانضمام إلى باقي الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان، هو إعادة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك .