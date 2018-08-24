العثور على غريق فى شاطئ جليم بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

عثرت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، على غريق بشاطىء جليم، بعد أن جرفة التيار أثناء الاستحمام بمياه البحر .

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة، بظهور جثة غريق بشاطئ جليم دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ش م ع" 17 سنة، طالب مقيم مركز المحمودية، بالشاطئ المشار إليه يرتدى لباس البحر، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

و بسؤال صديقه، "ا ع ع" 17 سنة، طالب، قرر بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه جرفه التيار وغرق، بسؤال والده "م ع ع" 47 سنة، سائق، أورى بمضمون ماتقدم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة نجله، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6161 / 2018 إدارى قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.