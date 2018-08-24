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الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:24 م
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السيطرة على مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب لهو طفل فى الطالبية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 08:04 م
السيطرة على مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب لهو طفل فى الطالبية مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية بسبب الخلاف على لهو طفل أمام منزل أحد المتشاجرين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الطالبية، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن مشاجرة نشبت بين 6 أشخاص بسبب الخلاف على لهو طفل أمام منزل أحد طرفى المشاجرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وسيطر رجال المباحث على المشاجرة وتم ضبط طرفيها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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