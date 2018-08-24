video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السديس يتابع تقدم الخدمات خلال طواف الوداع للحجاج

الجمعة، 24 أغسطس 2018 11:13 ص
السديس يتابع تقدم الخدمات خلال طواف الوداع للحجاج السديس يتفقد الحرم المكى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

تفقد الرئيس العام لشئون الحرم المكى عبد الرحمن السديس بيت الله الحرام اليوم الجمعة لمتابعة تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ولا سيما أنه يتزامن ذلك مع قيام الحجاج بطواف الوداع عقب أداء مناسك الحج وأداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بجبل عرفات فى التاسع من ذى الحجة ثم المبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة .

السديس
السديس

 

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 2 مليون و300 ألف حاج من كافة دول العالم ، فيما تم تكليف أكثر من 32 ألف موظف سعودى من وزارة الصحة فقط لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

عبد الرحمن السديس يتفقد الحرم
عبد الرحمن السديس يتفقد الحرم

 

عبد الرحمن السديس
عبد الرحمن السديس

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حج ولبى وزار.. مواكب الحجيج تودع "منى".. ضيوف الرحمن ينتهون من رمى الجمرات ويتوجهون للكعبة لأداء طواف الإفاضة..رئيس بعثة الحج: حجاجنا بخير فرحين بإتمام المناسك..والد شهيد: لن أنسى معروف الملك سلمان مرتين

عبد الرحمن السديس

بيت الله الحرام

حجاج

البيت العتيق




لا تفوتك
بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

بعد حجزها للحكم.. تعرف على 19معلومة مرتبطة بمحاكمة بديع فى"أحداث الإرشاد"

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

هانى رمزى يكشف سر استبعاد السعيد وعبد الشافى وضم غزال لقائمة المنتخب

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

"الدائرى الإقليمى" جاهز للافتتاح خلال أيام.. عادل ترك: القوس الشمالى الغربى كان الأصعب وتكلفته 6.5 مليار جنيه.. "الوطنية لإدارة الطرق" تدير الطريق.. منع دخول المقطورات للقاهرة الكبرى وتنظيم حركة الشاحنات

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

كيف استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى بعد سنوات الاضطراب.. الإصلاح الاقتصادى والسياحة والعاصمة الجديدة أهم ركائز الإشادة بمسار البلاد الإيجابى.. وتوقعات بجذب مزيد من الاستثمارات والسائحين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

الإسكندرية تشهد إقبالا سياحيا فى عيد الأضحى.. والإشغالات تتخطى 82%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة