السديس يتابع تقدم الخدمات خلال طواف الوداع للحجاج

كتب- هاشم الفخرانى

تفقد الرئيس العام لشئون الحرم المكى عبد الرحمن السديس بيت الله الحرام اليوم الجمعة لمتابعة تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ولا سيما أنه يتزامن ذلك مع قيام الحجاج بطواف الوداع عقب أداء مناسك الحج وأداء الركن الأكبر من الحج وهو الوقوف بجبل عرفات فى التاسع من ذى الحجة ثم المبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة .



السديس

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 2 مليون و300 ألف حاج من كافة دول العالم ، فيما تم تكليف أكثر من 32 ألف موظف سعودى من وزارة الصحة فقط لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



عبد الرحمن السديس يتفقد الحرم