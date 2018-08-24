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الجمعة، 24 أغسطس 2018 01:56 م
خالد صلاح
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الجامعة العربية تدين هجوم وادى كعام الإرهابى بمدينة زليتين الليبية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 12:51 م
الجامعة العربية تدين هجوم وادى كعام الإرهابى بمدينة زليتين الليبية هجم وادى كعام الإرهابى
أ ش أ
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أدان السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف بوابة وادى كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية أمس الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

ونقل عفيفى تعازى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة الليبية على كافة المستويات فى مكافحة الإرهاب، وفى كل ما من شأنه أن يساهم فى تثبيت الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.


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