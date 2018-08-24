الجامعة العربية تدين هجوم وادى كعام الإرهابى بمدينة زليتين الليبية

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أدان السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابى الذى استهدف بوابة وادى كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية أمس الخميس وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن.

ونقل عفيفى تعازى الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة الليبية على كافة المستويات فى مكافحة الإرهاب، وفى كل ما من شأنه أن يساهم فى تثبيت الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.