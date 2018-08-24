التعليم العالى تحذر طلاب تنسيق المرحلة الثالثة من "المعاهد الوهمية"

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تحذيرًا لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وأولياء أمورهم من الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تم الكشف عنها بعد قيام الوزارة بما يزيد عن 90 ضبطية قضائية منذ أن تم تفعيل لجنة الضبطية القضائية عام 2015، حيث إن هذه الكيانات الوهمية شملت الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، والجامعة السويسرية بمدينة نصر.

ويأتى من بين تلك الكيانات الوهمية، الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بالمهندسين، والأكاديمية الكندية الأوروبية، وكذلك ما يسمى بجامعة بورت سموث "بمركز الشرق الأوسط"، وكذلك جامعة كاليفورنيا ميرمار التى أغلقتها الوزارة، كما تم ضبط مكان مؤجر لطلبة المعهد العالى للدراسات التعاونية بالمنيرة أمام معهد التعاون، ومركز آخر بشارع خلوصى بالمنيل للدروس الخصوصية.

وتمكنت لجنة الضبطية القضائية من مداهمة ثلاثة كيانات بمحافظة الفيوم تحمل مسميات مختلفة وهى: (الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب – مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة ـ المركز البريطانى للتدريب) وتقوم هذه الكيانات بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على موافقة الوزارة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، من قبل بعض أسماء المعاهد والكيانات الوهمية، ومن أشهرها، الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، وتم إخطار قطاع النقل البحرى بوزارة النقل وإرسال الأوراق المتعلقة بالموضوع إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشائها، والاعتراف بها من عدمه.

كما تم ضبط مركز علمى بزهراء المعادى وإغلاقه، إلى جانب ضبط أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان، وتم إرسال الأوراق الخاصة بها لإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة فى المخالفات الخاصة بها، وكذلك داهمت الضبطية القضائية ما يعرف بأكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات، التى أدعت أنها تتبع جامعة حلوان، وكذلك أكاديمية الشرق بالزقازيق، وتم إرسال أوراقها لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى المخالفات الخاصة بها، والأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بـ 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى بالمهندسين، وكذلك الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، والمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين.