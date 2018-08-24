"التضامن" تمول مشروعات الأسر المنتجة خلال عام بـ 80 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تهدف لتحويل إمكانيات وقدرات الأسر المنتجة إلى طاقات منتجة وفعالة ولديها كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثه لتطور من أدائها ومنتجاتها وتواكب أحدث الصيحات فى التصميم والتصنيع ويكون لديها القدرة على التصدير للخارج .

وأضافت غادة والى، أن قيمة التمويل الذى قدم لمشروعات الأسر المنتجة خلال عام 2017/2018 بلغ حوالى 80 مليون جنيه، جميعها لمشروعات تساهم في زيادة دخل الأسرة المصرية، كما تم تدريب عدد كبير من الأسر المنتجة فى مركز الإعداد التابعة للوزراة التى يبلغ عددها 242 مركز إعداد، وبلغ عدد الأسر المستفيدة منها خلال عام 2017 / 2018 "19731 أسرة منتجة "تم تدريبهم على الحرف المختلفة وعلى إقامة وادارة المشروعات متناهية الصغر، كما تقوم الوزارة بتسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال المعارض المختلفه داخل مصر وخارجها وعلى رأسها معرض ديارنا، لافتة إلى أن هذه المعارض والتجمعات بما تقدمه من تطوير لأساليب العرض والتسويق قادرة على دعم المنتج اليدوى المصرى المتميز ومنحه القدرة علي المنافسة.

من جانبها، أشارت أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية، إلى أن دعم الأسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة لا يقتصر فى تسويق منتجاتها من خلال المعارض الداخلية فقط بل يمتد لمشاركة هذه الأسر فى المعارض الخارجية بهدف تعريف الدول العربية بالمنتج اليدوي المصري المتميز وتسويق هذا المنتج فى هذه الدول، حيث شاركت الوزارة في معرض بالإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأوضحت أن الوزارة تتيح الآن للراغبين فى المشاركة بمعارض الوزراة تسجيل بياناتهم ومنتجاتهم وعرض نماذج منها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى moss.gov.eg مما يساعد على وجود قاعدة بيانات لأصحاب الحر ليدوية وأعضاء الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة ويسهل من خلالها مشاركة هؤلاء العارضين فى المعارض التي تنفذها الوزارة وقد بدأ تسجيل بيانات العارضين من يوم 15 يوليو 2018 وجارٍ استكمال التسجيل .