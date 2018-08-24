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الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:51 م
خالد صلاح
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الإسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى 11 شهرا مقابل اليورو ويرتفع مقابل الدولار

الجمعة، 24 أغسطس 2018 06:33 م
الإسترلينى يهبط لأدنى مستوى فى 11 شهرا مقابل اليورو ويرتفع مقابل الدولار الجنيه الاسترلينى - أرشيفية
رويترز
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هبط الجنيه الإسترلينى لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف سبتمبر، متضرراً جراء ارتفاع العملة الأوروبية ومخاوف بشأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا إبرام اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبى لما بعد الانفصال.

لكن العملة البريطانية ارتفعت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه جراء كلمة ألقاها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).

وشهدت العملة البريطانية شهراً قاسياً فى أغسطس، إذ تأثرت سلباً جراء تصاعد المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبى دون الاتفاق على ترتيبات تجارية بشأن انفصالها المقرر فى مارس 2019، وتراجع الإسترلينى إلى 90.390 بنس لليورو وهو أدنى مستوى فى 11 شهرا.


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