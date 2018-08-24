video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الأوروبية ترتفع فى التعاملات الصباحية

الجمعة، 24 أغسطس 2018 02:11 م
الأسهم الأوروبية ترتفع فى التعاملات الصباحية الأسهم الأوروبية
(رويترز) -
إضافة تعليق

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى أعقاب تعافى الأسهم الصينية من الخسائر المبكرة التى منيت بها بعد اختتام مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين دون إحراز تقدم، وإن كانت لم تطح بآمال التوصل إلى حل للخلاف فى وقت لاحق.

 

و ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع صعود معظم البورصات فى القارة وتحقق مكاسب فى قطاع التعدين.

 

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمئة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع.

 

وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمئة مع تعافى أسعار النحاس.

 

وقال محللون إن المستثمرين سيتوخون الحذر على الأرجح قبيل كلمة يلقيها فى وقت لاحق من اليوم الجمعة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم بارول من المتوقع أن يعطى خلالها إشارات جديدة على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقرار الأسهم الأوروبية فى تعاملات الصباح.. وترقب لمباحثات واشنطن وبكين

الأسهم الأوروبية

قطاع السيارات

أسعار النحاس




لا تفوتك
الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

الجمعية الفلكية بجدة: نجم سهيل يشير لبداية التغير الفصلى و اعتدال الخريف

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

"فقدان الصوت" مرض يطارد المطربين.. سوما الأشهر وتامر حسنى الأخير

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

العيد عند جيل السبعينيات والثمانينيات ومواليد الألفينيات.. النوستاليجا للجنيه العيدية واللبس الجديد.. وأبناء الألفية الجديدة يحتفلون على "فيس بوك" ويبحثون عن سفرية للساحل وكافيه رايق

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

قصة امرأة غلبت الشيطان.. خانت زوجها وادعت وفاته لإقامة علاقة جنسية مع شاب بالجيزة.. سهلت لعشيقها قتل "أبو عيالها" أثناء نومه والتخلص من جثته بالشارع.. ورجال المباحث يكشفون هوية الضحية ويلقون القبض على المتهمين

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

وزيرة التخطيط تشرح تحديات إعداد الموازنة العامة للدولة.. تعرف على أبرزها

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

مفاجأة.. الزمالك يخصم مكافآت الفوز بالمباريات حال عدم تحقيق بطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة