الأسهم الأوروبية ترتفع فى التعاملات الصباحية

(رويترز) -

ارتفعت الأسهم الأوروبية فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى أعقاب تعافى الأسهم الصينية من الخسائر المبكرة التى منيت بها بعد اختتام مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين دون إحراز تقدم، وإن كانت لم تطح بآمال التوصل إلى حل للخلاف فى وقت لاحق.

و ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع صعود معظم البورصات فى القارة وتحقق مكاسب فى قطاع التعدين.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.4 بالمئة بعدما كان من بين الأسوأ أداء هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر قطاع المواد الأساسية 0.7 بالمئة مع تعافى أسعار النحاس.

وقال محللون إن المستثمرين سيتوخون الحذر على الأرجح قبيل كلمة يلقيها فى وقت لاحق من اليوم الجمعة رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم بارول من المتوقع أن يعطى خلالها إشارات جديدة على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية.