إقبال على الحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الأضحى.. صور

شهدت حديقة النباتات فى أسوان إقبالا ملحوظا من المواطنين فى أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالنباتات النادرة الموجودة بها.

وقال الدكتور عمرو محمود، الباحث فى حديقة النباتات، إن عدد زوار الحديقة فى ثانى أيام العيد بلغ 850 مصريا و50 سائحا أجنبيا وتجاوز الزوار الـ1000 زائر فى ثالث أيام العيد حيث تعتبر الحديقة مقصد رئيسى لأهالى اسوان والمحافظات الأخرى خلال الأعياد المختلفة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن زيارة حديقة النباتات فى وسط النيل بأسوان تعتبر أكثر من رحلة فى وقت واحدة فالذهاب إليها بالمركب يعتبر رحلة نيلية كما أن التجول داخل الحديقة وسط النباتات النادرة يعتبر رحلة نباتية لا تنسى علاوة على أن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة بالحديقة من رمال صفراء على البر الغربى ومياه النيل الزرقاء والخضرة فى كل داخل الحديقة، والذى يعتبر رحلة ترفيهية جميلة وسط الطبيعة الخلابة.

ومن جانبه أوضح حمدى إبراهيم، بشير مدير حديقة النباتات، فى أسوان بأن موقع الحديقة فى وسط نهر النيل لا يضاهيه أى مكان حديقة أخرى فى مصر ويحظى بإقبال كبير من المواطنين طوال العام خاصة فى الأعياد.

وأشار إلى أنه تم الاستعداد لاستقبال زوار الحديقة خلال عيد الأضحى عن طريق صيانة مرافق الحديقة ودورات المياه وإجراء الصيانة اللازمة للبرجولات والمقاعد بالحديقة وتنسيق النباتات لتكون فى أبهى صوره أمام الزائرين.