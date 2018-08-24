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الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:46 م
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إغلاق 4 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية بشبرا الخيمة

الجمعة، 24 أغسطس 2018 03:04 م
إغلاق 4 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية بشبرا الخيمة حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أغلقت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين فى القليوبية، 4 مصانع غير مرخصة فى شبرا الخيمة لإنتاج الملابس الجاهزة والحلويات الشرقية، وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج والتصنيع وتحرير محاضر لأصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحمله تموينية مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة والقناطر الخيرية اسفرت الحمله عن ضبط 4 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج الملابس الجاهزة والبلاستيك والمخللات،  وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.


كما تمكنت الحملة من ضبط قضيتى غش تجارى وسلع منتهية الصلاحية فى محلات لبيع السلع وتولت النيابة التحقيق.

 

من ناحية أخرى القت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم بقضيتى مشاجرة وحيازة أسلحة نارية، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطار بهروب عاطلين هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم بقضيتى حيازة أسلحة نارية ومشاجرة.

 

تم إعداد حملة أمنية وتم ضبطهم وهم "على. م" 29 سنة،  عاطل، ومقيم دائرة مركز قليوب،  المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 197 لسنة 2014 م جنايات عسكرية شمال القاهرة – حيازة أسلحة نارية، و"حسن. م" 20 سنة، عاطل، مقيم الخصوص، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3225 لسنة 2018 م إدارى قسم الخصوص - مشاجرة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


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