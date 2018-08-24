إصابة تلميذة بحروق متفرقة فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيبت تلميذة بحروق متفرقة إثر سقوط إناء ماء مغلى عليها بدائرة قسم منوف بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "أ.س.ص" تلميذة مقيمة مدينة منوف دائرة القسم مصابة بحروق بأنحاء متفرقه بالجسم بنسبة 20%.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدها عامل مقيم بذات العنوان أفاد بسقوط إناء به ماء ساخن على كريمته أثناء تواجدها بمطبخ المنزل ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.