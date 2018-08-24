إزالة مقابر مخالفة على أرض زراعية بقرية بهادة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتى تمت خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك، بقيادة رجب عبد الرازق النقيدى رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، بالتصدى للتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وأزالت الحملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية تعدى على أرض زراعية بقرية بهادة بقطاع الوحدة المحلية بسندبيس، حيث قام أحد المواطنين بالتعدى ببناء مقابر مخالفة.

وشارك بالحملة مختار شداد نائب رئيس المجلس، وتامر سعد رئيس الوحدة المحلية بسندبيس، ومجدى دبوس مساعد رئيس الوحدة ومسئول حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالقناطر الخيرية.