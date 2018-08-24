أهالى قرية الرواد بالفرافرة يطالبون بمكافحة الكلاب الضالة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

ناشد عدد من أهالى قرية الرواد التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد الجهات المختصة وقطاع الطب البيطرى بسرعة التدخل لحل مشكلة تزايد الكلاب الضالة فى القرية وقطعها للطرق على الأطفال والنساء ومهاجمتهم، حيث إن الكلاب الضالة تتزايد فى المناطق الزراعية والطرق المؤدية للقرية وافدة من المناطق الجبلية والمقابر وتهاجم المواشى فى الحظائر فى بعض الأحيان.

وقال فيصل أبو غول من أهالى القرية فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن الكلاب الضالة أصبحت مشكلة تؤرق أهالى القرية بسبب تكاثر تلك الكلاب وانتشارها فى الطرق والمقابر والمناطق الزراعية، حيث تهاجم الأطفال والمارة وكذلك تهاجم الثروة الحيوانية فى أحيان كثيرة، حيث يطالب أهالى القرية بضرورة مكافحة تلك الكلاب بمعرفة فرق المكافحة البيطرية بصورة مستمرة حتى لا تتزايد خطورتها وخاصة أن بعض الكلاب تتعرض للإصابة بمرض السعار وقد تنقله للماشية أو المواطنين.

وأضاف أبو غول أن الطب البيطرى يقوم بتنفيذ حملات مكافحة للكلاب والحيوانات الضالة بصفة دورية فى القرى ولم يقم بتنفيذ تلك الحملات فى القرية التى تزيد فيها عدد الكلاب بصورة كبيرة وخاصة فى المساء والساعات الأولى من الصباح، ويتسبب فى الإزعاج والقلق للمواطنين من أهالى القرية.

ومن جانبه، أفاد الدكتور شنودة توفيق مدير قطاع الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أنه يجرى تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لمكافحة الكلاب والحيوانات الضالة على مستوى كافة المدن والقرى بالمحافظة وفقا لجداول محددة بالتعاون مع مديرية الامن وسيتم التوجيه بتنفيذ حملات مكافحة فى تلك القرية والقرى المحيطة بها فى اسرع وقت ممكن استجابة لمطالب المواطنين.