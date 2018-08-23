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55 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:16 م
55 ألف زائر لحديقة حيوان الجيزة فى ثالث أيام عيد الأضحى حديقة الحيوان
أ ش أ
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قال الدكتور رشاد رحيم مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة إن عدد زوار الحديقة فى اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك بلغ 55 ألف زائر.

وأضاف رحيم - فى تصريح اليوم الخميس - أنه مازالت أمام المواطنين فرصة لزيارة الحديقة خلال إجازة العيد، مؤكدا أن إدارة الحديقة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الزائرين وتأمينهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابع أنه تم توفير كل الخدمات لراحة وتأمين المواطنين، مشيدا بالتزام الزائرين وحرصهم على الحفاظ على نظافة الحديقة.

كانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية ، قد أكدت أن حديقة حيوانات الجيزة وفرت سيارات حماية مدنية خاصة بها لمواجهة حالات الطوارئ وتدريب العاملين على خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات وإخلاء الحديقة، وعمل لوحات استرشادية للزائرين، ومظلات خشبية جديدة مثبت بها منضدة، وذلك لخدمة العائلات وكبار السن.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتكثيف التواجد الأمنى داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية، والتنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر؛ لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين لإعادتهم إلى ذويهم.

 

 


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