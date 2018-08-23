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وسائل إعلام إسرائيلية تعترف: مسئولو قطر ضيوف دائمين على تل أبيب

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:20 ص
وسائل إعلام إسرائيلية تعترف: مسئولو قطر ضيوف دائمين على تل أبيب وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى
كتب محمود محيى - سمير حسنى
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فى فضيحة جديدة تؤكد مدى عمق العلاقات المشبوهة السرية بين إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلة، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن لقاء سرى للغاية تم بين وزير خارجية الدوحة مع محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، ووزير الدفاع الإسرائيلى أفيجادرو ليبرمان، فى نهاية شهر يونيو الماضى، بحثا خلاله إنشاء ميناء فى قبرص لخدمة قطاع غزة، مبينة أن الاجتماع جاء فى ظل بحث حماس وإسرائيل وقفا لإطلاق النار.

جانب من تقرير واللا حول لقاء ليبرمان ووزير خارجية قطر

 

وقال موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، فى خبر عاجل، إن وزير الدفاع الإسرائيلى الذى هدد فى الماضى بالقضاء على إسماعيل هنية القيادى البارز فى حركة حماس فى غضون 24 ساعة، التقى فى نهاية يونيو الماضى مع وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التى تشكل الداعم الأكبر لحماس.

 

ليبرمان

ليبرمان

وتسألت مراسلة الموقع فى قبرص طال شيلو، عن مدى التنسيق الكبير بين إسرائيل وقطر خلال الأيام الأخيرة.

 
ووفقا لقناة سكاى نيوز الفضائية، أكدت وسائل الإعلام أن قطر تواظب بشكل دائم على إيفاد مبعوث لها إلى تل أبيب، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية حاولت التعتيم على حقيقة الوساطة القطرية بين تل أبيب وحماس لإعادة رفات جنود إسرائيليين مقابل لقاء قادة اليهود بأمريكا، وأن قطر وتركيا تعملان بالنيابة عن حماس فى عملية التفاوض.
 
 
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
 

وأوضح موقع "واللا" الإخبارى الإسرائيلى، أن محمد آل ثانى فى ذروة جولات دولية له بين أوروبا والولايات المتحدة، ووفق سجلات الرحلات الجوية يتضح أنه قضى فى قبرص مدة 24 ساعة فى الوقت ذاته الذى كان ليبرمان فيها أيضا.

 

الرحلة من قطر لقبرص

الرحلة من قطر لقبرص
 

وكان قد نُشر فى الماضى أن ليبرمان التقى المبعوث القطرى محمد العمادى، ولكن اتضح الآن أن اللقاء كان بين مسئولين أكبر.

 

رحلة وزير خارجية قطر من قبرص لامريكا

رحلة وزير خارجية قطر من قبرص لأمريكا
 

 


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