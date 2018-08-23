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وزير بريطانى يؤكد أن التوصل لاتفاق مع أوروبا بشأن بريكست "فى المتناول"

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:27 م
وزير بريطانى يؤكد أن التوصل لاتفاق مع أوروبا بشأن بريكست "فى المتناول" تيريزا ماى
أ ش أ
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قال وزير البريكست البريطانى دومينيك راب اليوم /الخميس/ إن التوصل لاتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبى "فى المتناول"، مؤكدا أنه سيتم نشر الدفعة الأولى من ال25 ورقة التقنية حول الاستعدادات لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون إبرام صفقة اليوم الخميس.

وردا على الاتهامات التى أدلى بها وزير البريكست فى حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، قال دومينيك راب إن نشر هذه الأوراق كان علامة على "الفزع" فى المفاوضات الفاشلة، وقال "ما زلت واثقا من أن صفقة جيدة فى متناولنا"، مضيفا "لدينا اتفاق على حوالى 80% من القضايا."

وأوضح الوزير البريطانى فى تصريحات إذاعية اليوم " لقد أوضحنا أنه إذا لم تحقق المفاوضات النتيجة المثلى، فسوف نواصل كوننا جارة أوروبية وشريكة أوروبية مسؤولة".

وقال راب إنه يوجد بالفعل مخزون من 200 دواء، وذلك بفضل الترتيبات طويلة الأمد مع شركات الأدوية للتعامل مع الاضطرابات على الحدود، مثل إضرابات سائقو الشاحنات الفرنسيين."

كان الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، قد أجرى خلال الفترة الماضية مباحثات في بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن راب التقى مع كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي في محاولة للإسراع بوتيرة مباحثات الخروج.


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