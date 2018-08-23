وزير الداخلية الفرنسى: لا نتعامل مع هجوم باريس كـ"حادث إرهابى"

رويترز

قال وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولوم إن رجلا يعانى من مشاكل نفسية طعن أمه وأخته حتى الموت وأصاب شخصا ثالثا بجروح خطيرة اليوم الخميس فى ضاحية تراب بالعاصمة باريس. وأضاف أن فرنسا لا تتعامل بعد مع الحادث كهجوم "إرهابى".

وقال كولوم إن الرجل البالغ من العمر 36 عاما شن هجومه فى وضح النهار قبل أن يحتمى فى منزل أمه. وأضاف أن الشرطة قتلته بالرصاص عندما هرع باتجاهها بطريقة تنطوى على تهديد.

وذكر كولوم أن ممثلى الادعاء فى قضايا مكافحة الإرهاب لم يتولوا التحقيق فى هذه المرحلة بعد لكنهم يتابعون القضية عن كثب.