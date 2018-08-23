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الخميس، 23 أغسطس 2018 01:28 م
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وزيرة الهجرة تعزى فى 5 مصريين لقوا مصرعهم فى طريق عودتهم للخارج

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:21 م
وزيرة الهجرة تعزى فى 5 مصريين لقوا مصرعهم فى طريق عودتهم للخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن خالص عزائها لمصرع أسرة من المصريين بالخارج خلال طريق عودتهم من الصعيد لمطار القاهرة، مؤكدة أنها تتابع الموقف وإجراءات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث. 
 
ونتج عن هذا الحادث وفاة جميع أفراد الأسرة المكونة من خمسة أفراد بعد اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى على الطريق السريع في رحلة العودة لدولة البحرين باستثناء الطفل براء محمود كامل والذى حجز بقسم الحالات الحرجة أمام بنك الدم.
 
وتواصلت وزيرة الهجرة مع محافظ أسيوط لمتابعة حال الطفل الصحية وإنهاء كافة الإجراءات التى تتعلق برعايته الصحية.
 
من ناحيتها، أجرت وزيرة الهجرة اتصالا هاتفيا بذويهم بمحافظة أسيوط لتقديم واحب العزاء لهم.
 

 


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