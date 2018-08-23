وزارة العدل تبدأ تمكين 3 محاكم جديدة إلكترونيا عقب إجازة عيد الأضحى

كتب إبراهيم قاسم

يبدأ قطاع التطور التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك فى تطوير ثلاثة محاكم جديدة وميكنتها من خلال ربطها بشبكة الإلكترونية واحدة للتيسير على المتقاضين فى رفع ومتابعة الدعاوى القضائية عبر شبكات الإنترنت .

وقالت مصادر رفيعة المستوى، أن شهر سبتمبر وأكتوبر المقبل سيشهدان تطوير لعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية استكمالا للاجراءات التى اتخذتها وزارة العدل فى تحويل المحاكم العادية الى محاكم رقمية من خلال اعتماد العمل بتلك المحاكم على أسلوب "النافذة الواحدة" والحفظ المميكن والتواصل بين المحاكم والمتقاضين ومكاتب الخبراء عن طريق شبكة الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

وأضافت المصادر، أن المحاكم التى يجرى حاليا الترتيب لافتتاحها من قبل إدارة أبنية المحاكم بوزارة العدل محاكم بنى عبيد الجزئية والحسينية بالشرقية وحلوان الجديدة، وأنه عقب افتتاحها سيتم ادخال النظام الجديد بالربط الالكترونى لها .