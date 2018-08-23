واشنطن تدعو روسيا الإفراج الفورى عن المخرج الأوكرانى أوليج سنتسوف

أ ف ب

حض وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الخميس نظيره الروسى سيرجى لافروف على "الإفراج الفورى" عن المخرج الأوكرانى المسجون فى موسكو أوليغ سنتسوف الذى ينفذ اضرابا عن الطعام منذ 102 يوما.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "الوزير أشار الى مخاوف حول صحة سنتسوف وحض روسيا على الإفراج الفورى عنه وكل المعتقلين السياسيين الأوكرانيين".

وأضافت نويرت أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال مكالمة هاتفية الوضع فى سوريا، بما فى ذلك النشاطات العسكرية فى محافظة ادلب.