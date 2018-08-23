موظف يقتل زوجته لنسيانها وضع السكر فى كوب الشاى بقليوب

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة قليوب، القبض على موظف قتل زوجته بطعنة سكين، بسبب إعدادها كوب شاى له ونسيانها وضع السكر، وتم نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بوصول إشارة من مستشفى قليوب العام، باستقبال جثة ربة منزل فى العقد الثالث من العمر.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية ويدعى "ن. س"، 35 سنة، موظف، ومقيم بقرية ميت نما بقليوب، وأن سبب ارتكاب الواقعة، قيام المجنى عليها بإعداد كوب شاى بناء على طلب الزوج، وعندما اكتشف الزوج أن كمية السكر بالشاى قليلة، قام بسبها، فنشبت بينهما مشاجرة، قام على إثرها الزوج بطعنها فى رقبتها طعنة أودت بحياتها، وتم نقل الجثة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.